Джейк Джилленхол геройствует в Афганистане в новом фильме Гая Ричи «Переводчик»

Российские зрители не остались без западных боевиков. 1 июня в кинотеатрах выйдет очередное творение Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли – «Переводчик». На этот раз режиссер отошел от криминальных комедий и снял серьезное кино про войну.

По сюжету, во время событий в Афганистане местный переводчик спасает жизнь сержант армии США. Вернувшись на родину, американец узнает, что его спаситель не получил убежища и теперь скрывается со своей семьей где-то в раздираемой войной стране. Испытывающий чувство вины военный возвращается за своим товарищем в Афганистан, но уже как самостоятельный боец.