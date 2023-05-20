Дали вблизи: в кино выходит биографическая драма о знаменитом художнике

25 мая в российских кинотеатрах выйдет американо-британская биографическая драма 18+ «Быть Сальвадором Дали» - об одном из самых эпатажных художников XX века.
1974 год. Авторитарная жена Сальвадора Дали заставляет его рисовать, чтобы выставить новые работы на большой Нью-Йоркской выставке. Творец вместо этого закатывает шумные и распущенные вечеринки. И вот эксцентричному художнику назначают в помощь молодого ассистента, который волей-неволей начинает погружаться в мир бурных эмоций и страстей великого гения.
Самого художника сыграл актер Бен Кингсли, который уже исполнял роль Ганди в одноименной биографической картине 1982 года (и получил за это «Оскар»), а также известен по фильмам «Список Шиндлера», «Остров проклятых», «Дом из песка и тумана», «Железный человек - 3» и многим другим.
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А еще в проекте снялись Эзра Миллер, Сьюки Уотерхаус, Барбара Зукова и другие звезды.