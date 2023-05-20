Дали вблизи: в кино выходит биографическая драма о знаменитом художнике

Самого художника сыграл актер Бен Кингсли, который уже исполнял роль Ганди в одноименной биографической картине 1982 года (и получил за это «Оскар»), а также известен по фильмам «Список Шиндлера», «Остров проклятых», «Дом из песка и тумана», «Железный человек - 3» и многим другим.

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А еще в проекте снялись Эзра Миллер, Сьюки Уотерхаус, Барбара Зукова и другие звезды.