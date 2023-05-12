Шерлок от Шахназарова: в кино выходит детектив «Хитровка. Знак четырех»

18 мая в кино выйдет российский детектив «Хитровка. Знак четырех». В лучших традиция Шерлока и Ватсона, только в роли сыщиков исторические личности Станиславский и Гиляровский, а место действия – Москва 1902 года.

По сюжету знаменитый режиссер ищет вдохновение для новой пьесы и решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к репортеру, хорошо знакомому со столичными трущобами. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного индийца.