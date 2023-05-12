Шерлок от Шахназарова: в кино выходит детектив «Хитровка. Знак четырех»

Постер фильма «Хитровка. Знак четырех». Фото: «Каропрокат»

В главных ролях - Константин Крюков и Михаил Пореченков.

18 мая в кино выйдет российский детектив «Хитровка. Знак четырех». В лучших традиция Шерлока и Ватсона, только в роли сыщиков исторические личности Станиславский и Гиляровский, а место действия – Москва 1902 года.

По сюжету знаменитый режиссер ищет вдохновение для новой пьесы и решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к репортеру, хорошо знакомому со столичными трущобами. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного индийца.

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У картины звездный актерский состав: Константин Крюков, Михаил Пореченков, Алексей Вертков, Александр Олешко, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Борис Каморзин и другие. Режиссер — Карен Шахназаров.

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