Калюжный вырос, любовь осталась: в кино выходит продолжение мелодрамы «14+»

В 2015 году в прокат вышла отечественная подростковая мелодрама «14+». Прошло восемь лет, и ее создатели выпустили сиквел, который получил название «14+ Продолжение». Он стартует в российских кинотеатрах 11 мая.

Главный герой в исполнении Глеба Калюжного вырос, но все еще продолжает тосковать по своей первой любви. Вдруг он встречает другую девушку - яркую, активную и отрытую, которая переворачивает его мир с ног на голову и разгоняет тоску. И как он поступит, когда поймет, что оказался в любовном треугольнике?