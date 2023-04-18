С возвращением на экран! Новый фильм с Джонни Деппом покажут в российских кинотеатрах

Фильм, в котором снялся Джонни Депп уже после скандального суда с бывшей женой Эмбер Херд, - историческую драму «Жанна Дюбарри» или «Фаворитка» - покажут, в том числе, и в российских кинотеатрах.

Картина откроет 76-й Каннский кинофестиваль, а после ее выпустят в российский прокат кинокомпания Russian World Vision. и онлайн-кинотеатр Okko. Точная дата премьеры пока не называется.

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