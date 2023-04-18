С возвращением на экран! Новый фильм с Джонни Деппом покажут в российских кинотеатрах

Фильм, в котором снялся Джонни Депп уже после скандального суда с бывшей женой Эмбер Херд, - историческую драму «Жанна Дюбарри» или «Фаворитка» - покажут, в том числе, и в российских кинотеатрах.
Картина откроет 76-й Каннский кинофестиваль, а после ее выпустят в российский прокат кинокомпания Russian World Vision. и онлайн-кинотеатр Okko. Точная дата премьеры пока не называется.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, фильм расскажет о молодой женщине Жанне Вобернье, которая после знакомства с французским королем Людовиком XV становится одной из самых влиятельных дам при дворе. Джонни Депп исполнил роль монарха, а девушку сыграла Майвенн Ле Беско, она же режиссер проекта. В фильме также снялись Пьер Ришар, Бенджамен Лаверн, Мелвил Пупо и Индия Хэйр.
«Российская компания во главе с одним известным продюсером (Russian World Vision и Константин Елкин – Прим. авт.) приняла участие в производстве этого фильма. Намечается оттепель после прошлогодней отмены всего российского?» - отреагировала на эту новость Тина Канделаки.