Космонавт Антон Шкаплеров выразил надежду, что «Вызов» превзойдет «Чебурашку» по кассовым сборам

Российский космонавт Антон Шкаплеров, снявшийся вместе с Юлией Пересильд в космическом фильме «Вызов», выразил надежду на то, что этот проект обгонит по кассовым сборам нашумевшую киноленту «Чебурашка».
«Надеюсь, да. Хотелось бы. У нашего фильма тоже мощная реклама», — цитирует космонавта ТАСС.
Напомним, что премьера «Вызова» в кинотеатрах намечена на 20 апреля. Чтобы обогнать «Чебурашку», ему нужно заработать в прокате более 7 миллиардов рублей. Тогда космическая лента станет самым кассовым российским фильмом.
Шкаплеров отметил, что это будет не геройский фильм, ведь его персонажи — обычные люди.
«Я ведь тоже не супермен, вырос в Севастополе в обыкновенной семье, круглым отличником не был, не устанавливал олимпийских рекордов, тем не менее четыре раза слетал в космос», — говорит летчик.
«Вызов» — первый художественный фильм в истории, снятый в космосе. В октябре 2021 года Антон Шкаплеров доставил актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС, где проводились съемки. В картине также снялись реальные космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.