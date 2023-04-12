Космонавт Антон Шкаплеров выразил надежду, что «Вызов» превзойдет «Чебурашку» по кассовым сборам

Российский космонавт Антон Шкаплеров, снявшийся вместе с Юлией Пересильд в космическом фильме «Вызов», выразил надежду на то, что этот проект обгонит по кассовым сборам нашумевшую киноленту «Чебурашка».

«Надеюсь, да. Хотелось бы. У нашего фильма тоже мощная реклама», — цитирует космонавта ТАСС.

Напомним, что премьера «Вызова» в кинотеатрах намечена на 20 апреля. Чтобы обогнать «Чебурашку», ему нужно заработать в прокате более 7 миллиардов рублей. Тогда космическая лента станет самым кассовым российским фильмом.