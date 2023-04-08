Похудела с помощью магии и влюбила в себя звезду: в прокат выходит китайская комедия «Очень большая любовь»

«Очень большая любовь»

Фрагмент постера фильма «Очень большая любовь» 2020 года. Фото: «СБ Фильм»

Поучительная история для девушек с рейтингом 12+.

Итак, отечественный прокат потихоньку начинает наполняться китайскими фильмами взамен американский блокбастеров. С 13 апреля в российских кинотеатрах можно будет посмотреть комедию из Поднебесной под названием «Очень большая любовь».

Главная героиня в попытке похудеть и понравиться любимому актеру обращается к магии и выпивает волшебный эликсир, который превращает ее в красотку. Но, получив тело мечты и новую жизнь, девушка вдруг понимает, что у ее старой версии тоже была любовь. И гораздо  более ценная, чем роман со звездой.

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В Китае картина вышла еще в 2020 году, но посмотреть фильм о принятии себя и простом человеческом счастье никогда не поздно.

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