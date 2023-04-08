Похудела с помощью магии и влюбила в себя звезду: в прокат выходит китайская комедия «Очень большая любовь»

Итак, отечественный прокат потихоньку начинает наполняться китайскими фильмами взамен американский блокбастеров. С 13 апреля в российских кинотеатрах можно будет посмотреть комедию из Поднебесной под названием «Очень большая любовь».

Главная героиня в попытке похудеть и понравиться любимому актеру обращается к магии и выпивает волшебный эликсир, который превращает ее в красотку. Но, получив тело мечты и новую жизнь, девушка вдруг понимает, что у ее старой версии тоже была любовь. И гораздо более ценная, чем роман со звездой.