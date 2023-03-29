«Подземелья и драконы» покажут в России неофициально

Премьеру нового фильма «Подземелья и драконы» ждут все фанаты-геймеры: ведь приключенческий фантастический блокбастер создан на основе одноименной игры. Официальная премьера должна состояться 31 марта.

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Между тем, российские кинотеатры тоже не останутся в стороне. Правда, в них новый фильм будет показываться неофициально. Первые показы пройдут не раньше, чем спустя неделю после мировой премьеры, то есть — 6 апреля, сообщает издание «РИА ФАН».