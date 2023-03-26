Гений или преступник: в прокат выходит итальянская драма «Тень Караваджо»

30 марта в российский кинотеатрах выйдет итальянская историческая драма 18+ «Тень Караваджо» - о жизни и тайнах великого итальянского художника XVII века, принесшего в живопись реализм.

По сюжету, римская католическая церковь узнает, что в Неаполе творит некий художник, который создает гениальные картины по библейским историям, однако в качестве моделей использует бедняков, проституток и воров. Ватикан отправляет своего агента по прозвищу Тень, чтобы тот разобрался с богохульным живописцем, однако у Караваджо оказывается целая философия, почему он творит именно так.