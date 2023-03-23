«Все везде и сразу» по-французски: в прокат вышел фильм «Путешественница во времени»

23 марта в российский прокат вышла французская фэнтези-мелодрама «Путешественница во времени».
В середине XXI века талантливая пианистка получила возможность исследовать свою жизнь и узнать, какие значимые, а иногда пустяковые события кардинально изменили ее. Девушка получит возможность прожить четыре разные судьбы. Но найдется ли среди них наилучшая?
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Слоган картины «Любовь сквозь вселенные» и ее постер отсылают зрителей к собравшему множество «Оскаров» в 2023 году кинохиту «Все везде и сразу». Остается надеяться, что французский фильм получился не менее занимательным и философским.