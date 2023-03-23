«Все везде и сразу» по-французски: в прокат вышел фильм «Путешественница во времени»

23 марта в российский прокат вышла французская фэнтези-мелодрама «Путешественница во времени».

В середине XXI века талантливая пианистка получила возможность исследовать свою жизнь и узнать, какие значимые, а иногда пустяковые события кардинально изменили ее. Девушка получит возможность прожить четыре разные судьбы. Но найдется ли среди них наилучшая?