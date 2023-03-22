Команда горе-грабителей идет на дело: в Сети покажут британскую черную комедию «Миллионер на три дня»

24 марта в онлайн-кинотеатре Kion появится снятый в Великобритании комедийный фильм-ограбление «Миллионер на три дня» с Джеймсом Берроузом в главной роли.

По сюжету, группа рыбаков, зарабатывающих неплохие деньги на своем бизнесе, вдруг узнает, что земля, на которой расположены их доки, продана застройщикам. Место порта займут стильные высотки, а солидные рыболовы превратятся в безработных. Безусловно, привыкших к достатку и уважению среди горожан героев не устраивает такая перспектива, и они решаются на ограбление века.