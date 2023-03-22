Команда горе-грабителей идет на дело: в Сети покажут британскую черную комедию «Миллионер на три дня»

24 марта в онлайн-кинотеатре Kion появится снятый в Великобритании комедийный фильм-ограбление «Миллионер на три дня» с Джеймсом Берроузом в главной роли.
По сюжету, группа рыбаков, зарабатывающих неплохие деньги на своем бизнесе, вдруг узнает, что земля, на которой расположены их доки, продана застройщикам. Место порта займут стильные высотки, а солидные рыболовы превратятся в безработных. Безусловно, привыкших к достатку и уважению среди горожан героев не устраивает такая перспектива, и они решаются на ограбление века.
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«Миллионер на три дня» занял пятое место в рейтинге самых популярных проектов на платформе Netflix в Великобритании. Эта картина — черная комедия и фильм-ограбление в одном флаконе, ее сильные стороны — аутентичность и атмосферность. Колоритный портовый городок Гримсби, в котором разворачивается действие картины, является абсолютно реальным местечком в Англии.
Создателям фильма удалось с ювелирной точностью и фирменным язвительным английским юмором подчеркнуть особенности британской провинции, значительно отличающейся от сытого и фешенебельного Лондона. Фильм наполнен едкими саркастичными шутками и неожиданными поворотами сюжета, которые держат зрителя в напряжении до самого финала.