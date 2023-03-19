Страшные сказки для непослушных детей: в кино выходит отечественный триллер «Кукольник»

23 марта в кино выйдет отечественный мистический триллер для подростков «Кукольник».

По сюжету, в конце 90-х годов 13-летняя героиня переезжает вместе с мамой и младшей сестрой в деревню. Девочке совершенно не нравится такая смена обстановки, и отношения с местными ребятами у нее тоже не складываются. А из развлечений только заброшенный дом, окутанный мрачными легендами о злом Кукольнике, который якобы ворует детей и делает из них марионеток. Однажды сестры заглянули в жуткий дом, и с тех пор с младшей начала происходить какая-то чертовщина.