Страшные сказки для непослушных детей: в кино выходит отечественный триллер «Кукольник»

«Кукольник»

Постер фильма «Кукольник». Фото: AVK`PRO

Слоган фильма - «Не говори маме». Маму сыграла Мария Миронова.

23 марта в кино выйдет отечественный мистический триллер для подростков «Кукольник».

По сюжету, в конце 90-х годов 13-летняя героиня переезжает вместе с мамой и младшей сестрой в деревню. Девочке совершенно не нравится такая смена обстановки, и отношения с местными ребятами у нее тоже не складываются. А из развлечений только заброшенный дом, окутанный мрачными легендами о злом Кукольнике, который якобы ворует детей и делает из них марионеток. Однажды сестры заглянули в жуткий дом, и с тех пор с младшей начала происходить какая-то чертовщина.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В картине сыграли Мария Миронова, Виталия Корниенко и целая плеяда юных актеров. Съемками занималась киностудия Горького.

Читайте также