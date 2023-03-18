Прилучный, Гагарина и Курцын скажут «мяу» в кино

23 марта в кино выйдет отечественный 3D-мультфильм «Коты Эрмитажа», посвященным реальным кошкам, живущим в знаменитом петербургском музее и защищающим его от крыс.
По сюжету, выросший в одиночестве странноватый кот был спасен от смерти мышью, а затем попал в элитный отряд хвостатых защитников Эрмитажа и нашел себе долгожданную семью. Однако он все еще грызуну-благодетелю, а тот как раз мечтает полакомиться великими произведениями искусства. В итоге главный герой становится перед выбором - кому из новых друзей он более предан.
Персонажей мультфильма озвучили Роман Курцын, Полина Гагарина, Павел Прилучный, а также известные актеры дубляжа Диомид Виноградов и Алексей Войтюк.
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Добавим, что история котов Эрмитажа началась еще в XVIII веке. Про них вышло уже несколько документальных фильмов и художественных книг.