Прилучный, Гагарина и Курцын скажут «мяу» в кино

23 марта в кино выйдет отечественный 3D-мультфильм «Коты Эрмитажа», посвященным реальным кошкам, живущим в знаменитом петербургском музее и защищающим его от крыс.

По сюжету, выросший в одиночестве странноватый кот был спасен от смерти мышью, а затем попал в элитный отряд хвостатых защитников Эрмитажа и нашел себе долгожданную семью. Однако он все еще грызуну-благодетелю, а тот как раз мечтает полакомиться великими произведениями искусства. В итоге главный герой становится перед выбором - кому из новых друзей он более предан.