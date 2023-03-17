Хотел легких денег — получил тяжелые проблемы: состоялась онлайн-премьера молодежной драмы «Тембот»

В онлайн-кинотеатре Kion состоялась премьера драмы «Тембот» Тины Мастафовой — ученицы Александра Сокурова. Постановщица рассказала историю обычного парня, который пытается вырваться из бедности, соглашаясь на авантюры.

По сюжету, главный герой недавно выпустился из школы, в институт идти не собирается, а хочет только заработать денег. Для этого он берет взаймы у опасных людей и планирует открыть бизнес со своим другом, но тот его предает и исчезает с залогом на аренду помещения. Оказавшись в тупике, парень принимает жесткое решение — уехать на тяжелую работу, где до него точно никто не доберется.

Проблема в том, что и он не сможет ни с кем связаться, если что-то пойдет не по плану. И вот юноша в последний раз встречается с оставшимися друзьями перед путешествием в тяжелое будущее.