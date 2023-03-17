Хотел легких денег — получил тяжелые проблемы: состоялась онлайн-премьера молодежной драмы «Тембот»

В онлайн-кинотеатре Kion состоялась премьера драмы «Тембот» Тины Мастафовой — ученицы Александра Сокурова. Постановщица рассказала историю обычного парня, который пытается вырваться из бедности, соглашаясь на авантюры.
По сюжету, главный герой недавно выпустился из школы, в институт идти не собирается, а хочет только заработать денег. Для этого он берет взаймы у опасных людей и планирует открыть бизнес со своим другом, но тот его предает и исчезает с залогом на аренду помещения. Оказавшись в тупике, парень принимает жесткое решение — уехать на тяжелую работу, где до него точно никто не доберется.
Проблема в том, что и он не сможет ни с кем связаться, если что-то пойдет не по плану. И вот юноша в последний раз встречается с оставшимися друзьями перед путешествием в тяжелое будущее.
Истории взросления подростков — типичны для режиссеров из кавказского региона, но Мастафова трактует ее по-своему. В качестве главного героя она выбирает не девушку, чья жизнь особенно осложнена традиционным укладом жизни общества, а парня, перед которым будто бы открыты все двери. На деле же он сталкивается с тем, что в независимости от гендера молодые не могут реализоваться на родине из-за бедности и эйджизма старшего поколения.
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Этот фильм впервые показали в конкурсе международного кинофестиваля «Зеркало», затем он получил награды на смотрах «Киношок» и Patriki Film Festival. Также «Тембот» победил на всероссийском конкурсе «Региональное кино России». В картине снялись непрофессиональные актеры, интервью которых можно увидеть в финале произведения.
Релиз в кинотеатрах состоялся в середине февраля, но если вы его пропустили, то можете посмотреть на Kion.