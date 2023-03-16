Пока изгнать нечисть из кино: «Сергий против нечисти. Шабаш» вышел на больших экранах

Второй сезон сериала «Сергий против нечисти» соединили в один полнометражный фильм и выпустили в кинотеатрах. Премьера состоялась 16 марта.
Герои-борцы с темными силами в исполнении Романа Маякина и Лукерьи Ильяшенко, по сюжету, противостоят генно-модифицированному Змею Горынычу, банде отмороженных домовых и самому Вию. А еще убойная парочка пытается решить собственные проблемы с вредными привычками и нахлынувшими чувствами друг к другу.
В проекте также снялись Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Игорь Жижикин, Евгений Коряковский, Олег Васильков, Нино Нинидзе, Сергей Степин, Анастасия Акатова, Александр Семчев и другие актеры.
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Добавим, что комедийный ужастик «Сергий против нечисти. Шабаш» получил прокатный рейтинг 18+.