Пока изгнать нечисть из кино: «Сергий против нечисти. Шабаш» вышел на больших экранах

Второй сезон сериала «Сергий против нечисти» соединили в один полнометражный фильм и выпустили в кинотеатрах. Премьера состоялась 16 марта.

Герои-борцы с темными силами в исполнении Романа Маякина и Лукерьи Ильяшенко, по сюжету, противостоят генно-модифицированному Змею Горынычу, банде отмороженных домовых и самому Вию. А еще убойная парочка пытается решить собственные проблемы с вредными привычками и нахлынувшими чувствами друг к другу.