Жаркая Сицилия, жаркая Белла Торн: в кино выйдет откровенная мелодрама «Опасная игра»

16 марта в российских кинотеатрах выходит снятая в Италии мелодрама 18+ «Опасная игра». Главные роли в этой откровенной картине сыграли Белла Торн и Бенжамин Масколо, которые действительно встречались во время съемок фильма.

По сюжету, парень привозит свою возлюбленную к себе домой на Сицилию. Девушке очень нравится умиротворенный сельский пейзаж и добродушные местные жители. Она знакомится и заводит дружбу на острове со своей сверстницей, но ее бойфренду это откровенно не нравится. Кажется, он скрывает какой-то страшный секрет.