Брат поможет закадрить девушку: в кино выйдет романтическая комедия про близнецов

«Идеальный брат»

Фрагмент постера фильма «Идеальный брат». Фото: «Кинологистика»

Чем не повод устроить свидание в кино?

16 марта в кино выйдет отечественный ромком «Идеальный брат».

Главный герой – мечта большинства девушек: красивый, обеспеченный, успешный молодой бизнесмен. Но влюбляется он в скромную девушку-фотографа, которую его типаж совершенно не привлекает. К счастью, у предпринимателя есть менее яркий близнец-музыкант, который должен понравиться скромнице гораздо больше. Братьям только надо поменяться местами.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В комедии снялись Дмитрий Караневский, Катерина Беккер, Владислав Резник, Сергей Гамов, Роман Вебер и другие актеры.

Читайте также