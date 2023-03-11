Брат поможет закадрить девушку: в кино выйдет романтическая комедия про близнецов

16 марта в кино выйдет отечественный ромком «Идеальный брат».

Главный герой – мечта большинства девушек: красивый, обеспеченный, успешный молодой бизнесмен. Но влюбляется он в скромную девушку-фотографа, которую его типаж совершенно не привлекает. К счастью, у предпринимателя есть менее яркий близнец-музыкант, который должен понравиться скромнице гораздо больше. Братьям только надо поменяться местами.