«Очень плохая семейка»: в кино вышла комедия с Дэвидом Духовны

8 марта в российских кинотеатрах состоялась премьера британской комедии «Очень плохая семейка».
По сюжету, в доме больной пожилой женщины собирается ее молодая родня с желанием прихватить себе шикарный особняк тетушки в качестве наследства. Вздорная старушка на тот свет еще не собирается и готова здорово помотать нервы своим родственничкам. Но и они уже довольно отчаялись в своей жизни, чтобы просто сидеть и ждать чуда. Битва за наследство началась.
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В ролях: Тони Коллетт, Анна Фэрис, Дэвид Духовны, Кэтлин Тернер и другие. Режиссером и сценаристом выступил Дин Крэйг – автор фильмов «Смерть на похоронах», «Свадебный разгром», «Лунная афера» и «Любовь. Свадьба. Повтор».