«Очень плохая семейка»: в кино вышла комедия с Дэвидом Духовны

8 марта в российских кинотеатрах состоялась премьера британской комедии «Очень плохая семейка».

По сюжету, в доме больной пожилой женщины собирается ее молодая родня с желанием прихватить себе шикарный особняк тетушки в качестве наследства. Вздорная старушка на тот свет еще не собирается и готова здорово помотать нервы своим родственничкам. Но и они уже довольно отчаялись в своей жизни, чтобы просто сидеть и ждать чуда. Битва за наследство началась.