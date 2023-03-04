Дмитрий Нагиев вернется на большие экраны в драме про эскортниц

8 марта в кино выйдет отечественный фильм про женщин высокой красоты и низкой социальной ответственности – драма 18+ «Эскортница». В ролях: Анна Старшенбаум, Дмитрий Нагиев, Алина Алексеева, Полина Гренц и другие.

Фильм расскажет нам историю очередной женщины, «оседлавшей» эскортный бизнес в Дубае. Она организует доставку девочек элитным клиентам, но вдруг с одним из богатых заказчиков происходит некрасивая история. И организатору горячих вечеринок внезапно приходится вспомнить, как она сама когда-то была всего лишь красивой куклой на этом празднике жизни. Слоган интригует: «Чтобы спасти жизни близких, ей придется выбрать правильный путь».