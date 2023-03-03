Ну точно поехавшая: в кино выйдет комедия про отчаянную велосипедистку

8 марта в кино выйдет отечественная комедия «Поехавшая» - про девушку, которая отправилась в путешествие по России на велосипеде.
По сюжету, после череды неурядиц главная героиня решает полностью изменить свою жизнь. Она достает запылившийся велик, сажает в прицеп свою таксу и отправляется в Магадан – мириться с мамой, с которой они не общались 13 лет. Молодая жительница мегаполиса явно не готова к дороге в десять тысяч километров, стертым в кровь ногам, опасностям и испытаниям. Она поймет это уже в пути, но назад не повернет.
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В мелодраматичный картине сыграли Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Юлия Топольницкая, Алина Алексеева, Анастасия Светлова и Олеся Железняк. Режиссер - Антон Маслов, работавший над сериалами «Крыша мира», «Отель Элеон», «Фитнес», «ИП Пирогова» и «Вампиры средней полосы».