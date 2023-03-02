Когда стыдно не родителям, а детям: Kion покажет новый ромком с Ричардом Гиром

8 марта в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера романтической комедии «Знакомство родителей». Обычно фильмы в этом жанре рассказывают истории любви молодых людей, но режиссер Майкл Джейкобс усложнил себе задачу — в его фильме любовь покорна всем возрастам.
В современном кинематографе тема отношений между людьми старшего возраста редко поднимается. «Знакомство родителей» рушит предубеждения и стереотип о любви, которой якобы достойны только молодые. Главные роли исполнили Люк Брейси, Эмма Робертс, Ричард Гир и Дайан Китон.
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По сюжету после попытки поймать букет невесты на свадьбе девушка требует от своего парня определиться наконец — хочет он жениться или нет. Пара приглашает своих родителей на общий ужин, и тут они все узнают, что между родительскими парами завязалась интрижка: они все друг другу любовники!
Картина вышла в американский прокат в январе 2023 года, в российских кинотеатрах — 9 февраля.