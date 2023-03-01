Никита Ефремов ищет смысл жизни в новом фильме «Здоровый человек»

2 марта в кино выходит драма Петра Тодоровского «Здоровый человек» — с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях.

По сюжету успешный телеведущий канала «Матч ТВ» однажды понимает, что его обеспеченная жизнь его не устраивает. В поисках себя он становится волонтером: развлекает тяжелобольных детей в больнице, ищет пропавших людей. На этом пути он встречает девушку, которая по-настоящему понимает его. А куда, простите, деть прежнюю жизнь, жену и работу? Какую цену придется заплатить за то, чтобы хоть немного приблизиться к осознанию смысла своего существования?