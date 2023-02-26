Кто убийца? В прокат выйдет триллер «Детектор» с Екатериной Вилковой и Кириллом Кяро

2 марта в кинотеатрах выйдет российский детективный триллер «Детектор» с лихо закрученным сюжетом.

Главная героиня - бывшая оперативница, пострадавшая от рук маньяка. Еле-еле ее возвращает к нормальной жизни талантливый психолог, который стал ее мужем. Но из-за былых кошмаров женщина не может иметь детей.

И вот супруги решают взять к себе на выходные шестилетнюю девочку, родители которой погибли в пожаре. И тогда в их загородном доме начинают происходить странные события. Девочка ведет себя скрытно и порой агрессивно, рисует страшные картинки и портит игрушки. В ее рисунках героиня угадывает жертв того самого маньяка, и теперь она абсолютно уверена: злодей жив, и он где-то рядом.