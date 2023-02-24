Деревянко, Акиньшина, Виторган и Фоменко устроили переполох в деревне в новой комедии

2 марта в кинотеатрах выйдет комедия «Беспринципные в деревне» - продолжение сериала «Беспринципные» про оторвавшихся от реальности москвичей. В полнометражной ленте героев картины максимально вернут из гламурной столицы к земле-матушке, ведь они окажутся среди сельских жителей.

По сюжету, эксцентричный герой Николая Фоменко решает отпраздновать 60-летние в деревне – с банькой, рыбалкой и натуральными продуктами. Всех персонажей сериала засасывает на этот праздник жизни, где они феерично ругаются с селянами и остаются без пропитания.