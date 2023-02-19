Всем несчастливым в браке: в кино выходит комедия «Папы против мам»

23 февраля в кино выходит отечественная семейная комедия «Папы против мам».

По сюжету, в двух семьях, живущих на одной лестничной клетке, одновременно происходят скандалы. Мужи и жены разъезжаются по разным углам и объявляют друг другу байкот. Бедные дети этих пар зовут на помощь дедушку, но с его приездом ситуация становится только смешнее.