Всем несчастливым в браке: в кино выходит комедия «Папы против мам»

«Папы против мам»

Фрагмент постера фильма «Папы против мам». Фото: «Наше Кино»

Слоган фильма: «Самая трудная мужская работа - быть папой. Но не все мамы с этим согласны».

23 февраля в кино выходит отечественная семейная комедия «Папы против мам».

По сюжету, в двух семьях, живущих на одной лестничной клетке, одновременно происходят скандалы. Мужи и жены разъезжаются по разным углам и объявляют друг другу байкот. Бедные дети этих пар зовут на помощь дедушку, но с его приездом ситуация становится только смешнее.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В картине снялись Анна Чурина, Артем Ткаченко, Владимир Стеклов, Артем Кухтеев, Елена Балабанова (она же блогер Helen Yes) и Роман Постовалов из «Уральских пельменей», а также юные Елизавета Медведева и Севастьян Бугаев. Певец Сергей Жуков сделал в картине камео в роли самого себя.

Читайте также