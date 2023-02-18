Свежая струя в нуарном детективе: в кино выходит новый фильм «Марлоу» с Лиамом Нисоном

23 февраля в российский прокат выйдет нуарный детектив «Марлоу» с Лиамом Нисоном в главной роли. 70-летний актер сыграл культового персонажа Филипа Марлоу – частного сыщика из Лос-Анджелеса, которого создал писатель Раймонд Чандлер. Этого прожженного жизнью циника ранее исполняли многие голливудские легенды.

В новом фильме к детективу придет очаровательная блондинка и попросит найти ее любовника. Дело примет неожиданный оборот, когда в нем окажутся замешаны влиятельные шишки старого Голливуда.