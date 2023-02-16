Колин Фаррелл исследует память робота в новом фильме

16 февраля в российских кинотеатрах стартовал показ фантастической драмы «После Янга», в которой снялся голливудский актер Колин Фаррелл.
По сюжету, в необычной семье главного героя ломается робот-андроид Янг, который был помощником для супругов и заменял старшего брата их дочери. Просто выкинуть на свалку бывшего «члена семьи» оказывается очень трудно. И отец обещает своим близким, что починит Янга. Он погружается в память робота и понимает, что тот был гораздо человечнее, чем казалось.
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Премьера фильма состоялась еще на Каннском кинофестивале 2021 года, но до российских кинотеатров он добрался только сейчас. Западные критики весьма высоко оценили погружение этой картины в темы памяти и человечности.
В ролях: Колин Фаррелл, Джоди Тернер-Смит, Хейли Лу Ричардсон, Джастин Х. Мин, Орла Кэссиди и Ричи Костер.