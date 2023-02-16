Колин Фаррелл исследует память робота в новом фильме

16 февраля в российских кинотеатрах стартовал показ фантастической драмы «После Янга», в которой снялся голливудский актер Колин Фаррелл.

По сюжету, в необычной семье главного героя ломается робот-андроид Янг, который был помощником для супругов и заменял старшего брата их дочери. Просто выкинуть на свалку бывшего «члена семьи» оказывается очень трудно. И отец обещает своим близким, что починит Янга. Он погружается в память робота и понимает, что тот был гораздо человечнее, чем казалось.