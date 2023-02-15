Ужастик «Винни-Пух: Кровь и мед» выходит в российских кинотеатрах

Винни-Пух вернулся. Только злой и страшный, как черт…

16 февраля в российских кинотеатрах выйдет британский фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» — тот самый, о котором так много говорили в 2022 году.

По сюжету Винни-Пух и Пятачок не смогли простить Кристоферу Робину то, что он вырос и уехал, оставив их в старом доме. Они озлобились на людей и превратились в двух маньяков. А тут к ним «в гости», по закону жанра, заезжает компания девушек. И дальше на экране контент 18+.