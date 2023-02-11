«Пятьдесят оттенков серого» с Петровым: в кино выйдет эротическая драма «Непослушная»

14 февраля в кино стартует отечественная эротическая драма «Непослушная», главные роли в которой сыграли Александр Петров и молодая актриса Ася Резник.

По сюжету, студентка-эколог и ее друзья всеми силами защищают лес от вырубки предприимчивым застройщиком, желающим построить ультрасовременное здание. Бизнесмен лично приезжает поговорить с активисткой, чтобы просто-напросто «купить» ее. И когда девушка проявляет характер и неподкупность, мужчина предлагает ей пари: семь дней романтики в его доме, после которых героиня либо влюбится в него, либо он остановит стройку.

Далее события разворачиваются, как в «Пятидесяти оттенках серого», причем даже сама героиня сравнивает свои отношения с богачом с этим фильмом. Остается надеяться, что концовка у российского фильма не будет дублировать голливудский кинохит.