Романтично провести 14 февраля: в московских кинотеатрах покажут французские фильмы о любви

В День всех влюбленных, 14 февраля, кинотеатры «Москино» — «Космос», «Салют», «Искра», «Сатурн» и «Спутник» — покажут зрителям французские картины о любви.
«Французские фильмы отличаются особым языком любви и проникновенностью. В программе киноленты, где не стесняются сентиментальности, ненавязчиво учат преодолевать жизненные трудности и рассказывают захватывающие истории любви и страсти. Кинокартины демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами», — говорится в анонсе события.
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Для романтических свиданий на 14 февраля запланированы следующие показы:
- 19:00 — «Салют» — «Пена дней», режиссер Мишель Гондри, 2013 год;
- 20:00 — «Космос» — «Нежность», режиссеры Давид и Стефан Фонкиносы, 2012 год;
- 20:00 — «Спутник» — «9 месяцев строгого режима», режиссер Альбер Дюпонтель, 2014 год;
- 20:30 — «Искра» — «Любовь на кончиках пальцев», режиссер Режис Руансар, 2013 год;
- 20:30 — «Сатурн» — «Шербурские зонтики», режиссер Жак Деми, 1964 год.
Билеты можно приобрести на сайте «Москино».