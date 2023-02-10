Романтично провести 14 февраля: в московских кинотеатрах покажут французские фильмы о любви

В День всех влюбленных, 14 февраля, кинотеатры «Москино» — «Космос», «Салют», «Искра», «Сатурн» и «Спутник» — покажут зрителям французские картины о любви.

«Французские фильмы отличаются особым языком любви и проникновенностью. В программе киноленты, где не стесняются сентиментальности, ненавязчиво учат преодолевать жизненные трудности и рассказывают захватывающие истории любви и страсти. Кинокартины демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами», — говорится в анонсе события.

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