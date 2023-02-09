Зрителям расскажут, через что прошел Хабенский ради благотворительного спектакля «Поколение Маугли»

18 февраля онлайн-кинотеатр Start выпустит документальный фильм «Стать Маугли» — о большом пути спектакля «Поколение Маугли», благодаря которому помощь получают подопечные фонда Хабенского (дети и молодые взрослые с опухолями головного и спинного мозга).
Впервые этот музыкальный спектакль по мотивам сказки Киплинга, большинство актеров которого — дети, был поставлен в 2014 году. Затем возрожден в 2021-м и внедрен в репертуар МХТ имени Чехова. Средства, вырученные от продажи билетов на него, направляют на помощь подопечным фонда Хабенского.
Документальный фильм Ильи Зернова рассказывает о жизни спектакля после возрождения. Полтора года создатели картины наблюдали, как дети учатся не бояться ошибок и постоянно работать над собой — даже когда из-за карантина подготовка растягивается на 20 месяцев. Помимо юных актеров, в спектакле принимают участие и звездные исполнители: Константин Хабенский, Полина Гагарина, Тимур Родригез и другие. Благодаря спектаклям, сыгранным с июня 2021 по январь 2023 годов, помощь получили 24 пациента.
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Илья Зернов уже не первый раз работает с Константином Хабенским. В 2019 году у них вышел документальный фильм «Оперение» про одноименный детский фестиваль. В создании новой картины не обошлось без сложностей.
«До этого я всегда работал с операторами, но на этом проекте надо было быть мобильным, в любой момент готовым приехать и самому всегда находиться внутри разговоров и в центре событий. И если ко мне все участники привыкли и не обращали внимания, то с другими операторами такого эффекта уже не выходило. Мне пришлось снимать самому, поэтому очень много кадров мимо фокуса или с трясущимися руками. Но они остались в фильме, потому что было важно зафиксировать момент. А дублей никто делать не будет. Это чистый док, здесь ни одного постановочного кадра», — добавляет Илья Зернов.
«Стать Маугли» покажет, каково было Хабенскому работать над возрождением проекта полтора года во время карантина, бороться со страхом сцены у артистов и при этом отдавать всю выручку на благотворительность.