Между любовью и счастьем: в кино выйдет отмеченная в Каннах драма «Больше чем никогда»

«Больше чем никогда»

Фрагмент постера фильма «Больше чем никогда». Фото: «Артхаус»

Фильм для тех, кто хочет побывать в Норвегии.

9 февраля в российских кинотеатрах выйдет европейская драма 18+ «Больше чем никогда», премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале 2022 года в секции «Особый взгляд».

По сюжету, молодая и счастливая в браке француженка обнаруживает у себя тяжелое заболевание легких. Понимая, что умирает, женщина отправляется в Норвегию, чтобы жить на лоне прекрасной и вдохновляющей природы. И когда муж приезжает забрать ее домой, героиня уже не хочет возвращаться.

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Режиссером и сценаристом выступила Эмили Атеф («3 дня с Роми Шнайдер», «Убивая Еву»). Главные роли сыграли Вики Крипс («Ханна. Совершенное оружие», «Остров Бергмана», «Время») и Гаспар Ульель («Долгая помолвка», «Месть бедняка»). Для актера этот фильм стал последним — мужчина погиб в январе 2022 года в результате несчастного случая.

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