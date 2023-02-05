Между любовью и счастьем: в кино выйдет отмеченная в Каннах драма «Больше чем никогда»

9 февраля в российских кинотеатрах выйдет европейская драма 18+ «Больше чем никогда», премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале 2022 года в секции «Особый взгляд».

По сюжету, молодая и счастливая в браке француженка обнаруживает у себя тяжелое заболевание легких. Понимая, что умирает, женщина отправляется в Норвегию, чтобы жить на лоне прекрасной и вдохновляющей природы. И когда муж приезжает забрать ее домой, героиня уже не хочет возвращаться.