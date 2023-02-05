Между любовью и счастьем: в кино выйдет отмеченная в Каннах драма «Больше чем никогда»

9 февраля в российских кинотеатрах выйдет европейская драма 18+ «Больше чем никогда», премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале 2022 года в секции «Особый взгляд».
По сюжету, молодая и счастливая в браке француженка обнаруживает у себя тяжелое заболевание легких. Понимая, что умирает, женщина отправляется в Норвегию, чтобы жить на лоне прекрасной и вдохновляющей природы. И когда муж приезжает забрать ее домой, героиня уже не хочет возвращаться.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Режиссером и сценаристом выступила Эмили Атеф («3 дня с Роми Шнайдер», «Убивая Еву»). Главные роли сыграли Вики Крипс («Ханна. Совершенное оружие», «Остров Бергмана», «Время») и Гаспар Ульель («Долгая помолвка», «Месть бедняка»). Для актера этот фильм стал последним — мужчина погиб в январе 2022 года в результате несчастного случая.