Любовный треугольник интеллектуалов: в кино вышла драма «Сожги все мои письма»

2 февраля в российский прокат вышла шведская драма «Сожги все мои письма».

Герой картины, изучая свои неконтролируемые вспышки ярости, начинает углублять в историю своей семьи и узнает, что его дед всю жизнь любил и ненавидел свою жену. А все потому, что она крутила роман с его главным соперником. Авторы фильма отправят зрителей на полвека назад, чтобы показать, какая тайна сокрыта в этом любовном треугольнике, где каждый был большим интеллектуалом.