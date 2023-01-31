Ткачук, Робак, Федоров: в кино выходит криминальный триллер «Один настоящий день»

2 февраля в кино выйдет отечественный криминальный триллер «Один настоящий день». В картине снялись Евгений Ткачук, Петр Федоров и Александр Робак.

Циничный следователь СКР готов идти на любые поступки ради достижения своих целей в мире коррумпированных сослуживцев. Но череда событий заставляет его по-новому взглянуть на свои действия. И вот в один день сыщик оказывается перед сложным выбором, где с одной стороны его ждут блестящая карьера и прекрасный финансовый достаток, а с другой — по-настоящему смелый поступок, совершив который можно потерять все, даже свою жизнь.