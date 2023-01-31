Зрители фильма «Аватар: Путь воды» ощущают запахи, вибрацию и другие эффекты

Фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды», по сообщениям западных СМИ, стал четвертым в истории самым кассовым фильмом: он собрал более двух миллиардов долларов в мировом прокате.

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Американцы смотрят его в формате 4DX: специально оборудованные кинотеатры гарантируют не только объемную картинку, но и наличие запахов, изменение температуры, ощущение вибрации и другие спецэффекты. Именно такие кинотеатры обеспечили новому «Аватару» кассовый сбор среди американских зрителей в размере 85 миллионов долларов. По материалам телеканала «360».