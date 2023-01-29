Лишь бы не коснулось никого: в кино выйдет драма о борьбе с онкологией

«Лиза»

«Лиза». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2023 года

Российский фильм о том, как врач спасает тяжелобольную девочку.

2 февраля в кино выйдет отечественная социальная драма «Лиза», посвященная людям с онкозаболеваниями.

Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает об ученом, который, возможно, изобрел средство от неизлечимой болезни. Но для завершения великого открытия герою понадобится больная дочь его друга, что в разы усложняет задачу.

Главные роли сыграли Алексей Капишников, Александр Суворов и Светлана Гончарова. Также в фильме снялся известный танцор Дмитрий Красилов.

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Создатели драмы отмечают, что средства от продажи билетов в кино будут направлены на помощь людям с онкологическими заболеваниями.

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