Лишь бы не коснулось никого: в кино выйдет драма о борьбе с онкологическими заболеваниями

2 февраля в кино выйдет отечественная социальная драма «Лиза», посвященная людям с онкозаболеваниями.

Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает об ученом, который, возможно, изобрел средство от неизлечимой болезни. Но для завершения великого открытия герою понадобится больная дочь его друга, что в разы усложняет задачу.