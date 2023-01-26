Капитан на борту: в кино вышел новый боевик с Джерардом Батлером

26 января в российских кинотеатрах вышел американский боевик «Крушение» с Джерардом Батлером в главной роли. Знаменитый актер играет капитана экипажа пассажирского самолета, упавшего на острове, полном бандитами.
Отважный летчик готов защитить своих пассажиров от вооруженных людей, но в одиночку он точно не справится. Придется взять в напарники таинственного заключенного, которого ФБР перевозило на злополучном борту.
В картине также снялись Даниэлла Пинеда, Майк Колтер и Тони Голдуин. Режиссер — Жан-Франсуа Рише («Нападение на 13-й участок», «Враг государства № 1», «Видок: Охотник на призраков»).
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Кстати, недавно Батлер со смехом рассказал, как чуть не получил ожог лица на съемках этого фильма.