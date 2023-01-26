Капитан на борту: в кино вышел новый боевик с Джерардом Батлером

26 января в российских кинотеатрах вышел американский боевик «Крушение» с Джерардом Батлером в главной роли. Знаменитый актер играет капитана экипажа пассажирского самолета, упавшего на острове, полном бандитами.

Отважный летчик готов защитить своих пассажиров от вооруженных людей, но в одиночку он точно не справится. Придется взять в напарники таинственного заключенного, которого ФБР перевозило на злополучном борту.