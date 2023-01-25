Когда коты и крысы заодно: в кино выходит британский мультфильм «Изумительный Морис»

26 января в российских кинотеатрах выйдет 3D-мультфильм производства Германии и Великобритании «Изумительный Морис» — по роману английского писателя Терри Пратчетта, входящего в его знаменитый цикл юмористического фэнтези «Плоский мир».

По сюжету говорящий кот Морис путешествует со своими друзьями-крысами из города в город и «спасает» людей от внезапного нашествия грызунов. Не бесплатно, конечно. Но очередная остановка этой «гастролирующей труппы» не сулит героям ничего хорошего. В новом городе они сталкиваются с настоящим злом, которое еще предстоит разгадать, чтобы одолеть.