«Аватар: Путь воды» - как фильму удалось стать лидером проката

Новый фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» продолжает бить мировые рекорды: с декабря 2022 года он уже успел собрать более 2 миллиардов долларов.

Картина стала продолжением знаменитого «Аватара» 2009 года, она рассказывает о событиях, которые разворачиваются вокруг Джейка Салли и его семьи на планете Пандорра. Главному герою приходиться защищать своих близких от вооруженных захватчиков, и все это происходит на фоне совершенно фантастических пейзажей.

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Что же касается российских фильмов, то здесь безусловным лидером остается «Чебурашка», собравший более 5 миллиардов рублей. По материалам телеканала «360».