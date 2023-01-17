Как противостоять травле: в кино выходит спортивная драма про жестоких хоккеистов

19 января в российских кинотеатрах стартует чешско-латвийская спортивная драма «Хоккей навсегда».
По сюжету страдающий диабетом парень присоединяется к хоккейной команде «Волки», чтобы исполнить свою мечту о спорте. Но ребята из клуба ему не рады. Законы в их коллективе сродни волчьей стае. Сможет ли юный герой преодолеть травлю сверстников и доказать своей девушке, что он — настоящий мужчина?
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Несмотря на очевидный закон под американскую подростковую драму, в фильме присутствую довольно-таки суровые примеры школьной травли и абьюза. Так что, кроме спортивной истории о воли к победе, это еще и шпаргалка для тех, кто чувствует себя изгоем в классе.