Как противостоять травле: в кино выходит спортивная драма про жестоких хоккеистов

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Несмотря на очевидный закон под американскую подростковую драму, в фильме присутствую довольно-таки суровые примеры школьной травли и абьюза. Так что, кроме спортивной истории о воли к победе, это еще и шпаргалка для тех, кто чувствует себя изгоем в классе.