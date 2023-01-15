Николас Кейдж вышел на тропу войну в вестерне «Отзвуки прошлого»

19 января в российских кинотеатрах выйдет американский вестерн «Отзвуки прошлого» с Николасом Кейджем.

Культовый актер сыграл бывшего бандита и убийцу, который оставил свое черное ремесло ради возлюбленной. Прошли годы, у пары подрастает 12-летняя дочь, но демоны прошлого не дают о себе забыть. Новая дерзкая банда убивает жену главного героя, и теперь папаня с дочуркой выходят на тропу войны (привет фильму «Пипец»!).