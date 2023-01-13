Малоизвестный подвиг Великой Отечественной войны покажут в кино с Яценко, Ткачуком и Хабенским

16 февраля в кино выйдет исторический фильм «Праведник». Это совместный проект компаний «Централ Партнершип», «ВайТ Медиа», студии «ТриТэ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия 1», снятый при поддержке Фонда Кино и группы компаний «Киевская площадь».
Фильм рассказывает о бессмертном подвиге Николая Киселева - офицера Красной Армии, который в августе-октябре 1942 года спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта. Отряд из пяти бойцов-партизан во главе с Киселевым на протяжении почти 1500 километров вел по лесам изнуренных и голодных людей, преследуемых немцами.
В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста «Яд Вашем» присвоил Николаю Киселеву звание Праведник народов мира, его имя занесено на стену почета в Саду праведников. Потомки спасенных людей ежегодно собираются в Тель-Авиве, чтобы почтить его память.
«Я бы хотел, чтобы как можно больше людей посмотрело картину, потому что, мне кажется, она возвращает нас к правильному ощущению себя, наших отношений между собой, нашей родины, нашей жизни. Фильм дает правильные ориентиры, а сегодня это очень важно», - говорит режиссер Сергей Урсуляк.
Съемки прошли в 2021 году в Белоруссии, Израиле и России. Команда фильма работала именно в тех местах, где разворачивались исторические события. Сценарий писался на основе подлинных рассказов свидетелей подвига и их родственников.
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В проекте снялись Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук, Константин Хабенский, Марк Эйдельштейн, Любовь Константинова, а также звезды израильского и немецкого кино.