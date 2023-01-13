Малоизвестный подвиг Великой Отечественной войны покажут в кино с Яценко, Ткачуком и Хабенским

16 февраля в кино выйдет исторический фильм «Праведник». Это совместный проект компаний «Централ Партнершип», «ВайТ Медиа», студии «ТриТэ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия 1», снятый при поддержке Фонда Кино и группы компаний «Киевская площадь».

Фильм рассказывает о бессмертном подвиге Николая Киселева - офицера Красной Армии, который в августе-октябре 1942 года спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта. Отряд из пяти бойцов-партизан во главе с Киселевым на протяжении почти 1500 километров вел по лесам изнуренных и голодных людей, преследуемых немцами.

В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста «Яд Вашем» присвоил Николаю Киселеву звание Праведник народов мира, его имя занесено на стену почета в Саду праведников. Потомки спасенных людей ежегодно собираются в Тель-Авиве, чтобы почтить его память.