Группа парней пытается сбросить девушку со скалы: в кино выйдет триллер «На краю»

19 января в российский прокат выйдет британский триллер на «На краю». И это не очередное кино про отважных альпинистов, здесь все будет максимально жестоко.

По сюжету в горном лагере скалолазов группа мужчин убивает девушку после неудачной попытки изнасилования. Подруга жертвы успевает заснять преступление на камеру, но ей некуда бежать, кроме как забраться на опасную скалу. Однако убежище героини становится для нее кошмарной ловушкой. Преследователи находят ее застрявшей на горном уступе и собираются сбросить вниз.