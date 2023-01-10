Ко Дню святого Валентина в кино выйдет свежий британский ромком «При чем тут любовь?»

9 февраля кинокомпания «Вольга» выпустит в отечественный прокат британским ромком «При чем тут любовь?»
Главные герои — девушка и парень, которые с детства разделали одинаковые взгляды на то, что брак может быть только по любви. Но вот уже прошло много лет, а они оба одиноки. Девушка все никак не может найти свою настоящую любовь во всем Лондоне, а парень вдруг решает жениться на незнакомке, которую ему выбрали родителями.
Озадаченная героиня отправляется на свадьбу своего друга детства, чтобы снять свой первый фильм и ответить на вопрос, причем тут вообще любовь.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Главные роли в картине сыграли Лили Джеймс («Золушка», «Малыш на драйве», Yesterday, «Аббатство Даунтон») и Шазад Латиф («Пассажир», «Человек, который познал бесконечность», «Черное зеркало»). Также в проекте снялась обладательница двух премий «Оскар» Эмма Томпсон.