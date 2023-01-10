Битва «Чебурашки» и «Холопа»: выяснилось, кто круче

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«Мы рады, что «Чебурашка» и все фильмы новогоднего проката позволили кинотеатрам заработать, а зрителю поверить в репертуар и получить удовольствие от похода в кинозалы», — сказал генеральный продюсер компании Yellow, Black and White и фильма Эдуард Илоян.

Стоит ли ждать продолжения «Чебурашки»? По словам Илояна, об этом пока рано говорить: следует сначала дождаться окончания проката, чтобы обсудить этот вариант с партнерами, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.