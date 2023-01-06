Покорившая европейское кино Динара Друкарова покоряет суровое море в новом фильме

12 января в кино выйдет фильм совместного производства России, Франции, Бельгии и Исландии под названием «Лили и море».

Это история женщины, которая убежала от своего прошлого на просторы северных морей, чтобы жить здесь одной лишь рыбалкой. Мужская команда рыболовного судна нехотя принимает к себе отчаянную матроску. Но даже когда суровый коллектив проникается к главной героине, ее испытания не заканчиваются.