На что мужчина готов ради своей семьи: фильм «Слон» с Павлом Прилучным получит онлайн-премьеру

1 января триллер «Слон» с Павлом Прилучным станет доступен для просмотра в Сети. Цифровая премьера состоится в онлайн-кинотеатре Kion.
Напомним, это фильм-расследование, в котором зритель пытается найти ответ на вопрос: откуда у обычного рабочего взялось 10 миллионов рублей на лечение сына. По сюжету, главный герой едет из Воронежа в Москву, на пассажирском сидении у него сумка с пачками красных купюр. Мужчина мчится в столицу, потому что его маленькому сыну требуется пересадка дорогостоящая сердца. Но откуда у обычного провинциала взялось столько денег?
В пути героя постоянно отвлекают звонками. Коллеги спрашивают его о пропавшем начальнике, тот же вопрос задают сначала полицейские, а потом и бандиты. Ответить честно на расспросы мужчина не может и не хочет, у него есть дело поважнее — нужно пересечь более 540 километров и спасти ребенка.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В главной и единственной роли в кадре — Павел Прилучный. В фильме можно услышать голоса Натальи Лански, Александра Рожковского, Олега Толстенко и Виктора Пипа. Режиссер и сценарист проекта — дебютант в плане постановки Гарик Петросян («Стриптизеры»).
«Идея сценария пришла после неприятной истории, произошедшей в моей семье. Я находился за рулем вдали от дома, когда одному из членов моей семьи стало плохо. Я понимал, что ничего не могу сделать, звонил всем своим друзьям и знакомым, которые могли бы помочь… Тогда все закончилось хорошо, и эти события подтолкнули меня к идее написать историю, которую позже я показал Сарику и Гевонду Андреасянам. Для меня эта история в первую очень о настоящих мужчинах. Персонаж Павла в кадре один, но мужских поступков он совершает множество. Это кино о любви к семье и о том, на что мужчина готов ради своей семьи», - говорит режиссер.
«Слон» – особенный для меня проект, - отмечает Прилучный. - Это драматичная и супернапряженная история, действие которой хоть и почти целиком разворачивается в автомобиле, не отпускает ни на минуту. Мне было безумно интересно попробовать свои силы в этом практически монофильме, фильме одного актера, это был настоящий актерский вызов! Хочется верить, что я справился. Вердикт, конечно, вынесут зрители».
Добавим, что в кинотеатрах картина вышла в ноябре 2022 года.