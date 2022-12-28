На что мужчина готов ради своей семьи: фильм «Слон» с Павлом Прилучным получит онлайн-премьеру

1 января триллер «Слон» с Павлом Прилучным станет доступен для просмотра в Сети. Цифровая премьера состоится в онлайн-кинотеатре Kion.

Напомним, это фильм-расследование, в котором зритель пытается найти ответ на вопрос: откуда у обычного рабочего взялось 10 миллионов рублей на лечение сына. По сюжету, главный герой едет из Воронежа в Москву, на пассажирском сидении у него сумка с пачками красных купюр. Мужчина мчится в столицу, потому что его маленькому сыну требуется пересадка дорогостоящая сердца. Но откуда у обычного провинциала взялось столько денег?

В пути героя постоянно отвлекают звонками. Коллеги спрашивают его о пропавшем начальнике, тот же вопрос задают сначала полицейские, а потом и бандиты. Ответить честно на расспросы мужчина не может и не хочет, у него есть дело поважнее — нужно пересечь более 540 километров и спасти ребенка.