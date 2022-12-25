Пятый «Иван Царевич и Серый Волк» забудет всю любовь и запустит романтику заново

На что сводить ребенка в кино под Новый год? Отечественный кинематограф предлагает мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк – 5». Премьера в кинотеатрах - 29 декабря.

По сюжету, главный герой четыре полнометражки строил отношения со строптивой принцессой Василисой, а тут вдруг бац – и по стечению магических обстоятельств его все забыли, в том числе и любимая. Вернув память своему закадычному другу Серому Волку, Иван снова пытается заинтересовать вторую половинку. А к той уже прикатил свататься новый жених.