Куценко и Орбакайте стали роботами в новой части комедии «Любовь-морковь»

Франшиза «Любовь-морковь» пополнилась четвертым фильмом. Женатые герои Гоши Куценко и Кристины Орбакайте вернутся, чтобы снова поменяться телами. Друг с другом они уже менялись, с детьми менялись, с родителями менялись — теперь настала пора махнуться с роботами. Ну а почему нет?

23 декабря вышел трейлер комедии с подзаголовком «Восстание машин». По сюжету вечно непонимающие друг друга супруги оказываются в механических телах андроидов-экскурсоводов, а разумные машины просыпаются в органических телах людей. Ну и понеслась у них любовь-морковь! Машины меняться обратно совершенно не настроены.