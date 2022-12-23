Куценко и Орбакайте стали роботами в новой части комедии «Любовь-морковь»

«Любовь-морковь: Восстание машин»

«Любовь-морковь: Восстание машин». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2023 года

Весной 2023-го выйдет четвертый фильм франшизы, названный «Восстание машин».

Франшиза «Любовь-морковь» пополнилась четвертым фильмом. Женатые герои Гоши Куценко и Кристины Орбакайте вернутся, чтобы снова поменяться телами. Друг с другом они уже менялись, с детьми менялись, с родителями менялись — теперь настала пора махнуться с роботами. Ну а почему нет?

23 декабря вышел трейлер комедии с подзаголовком «Восстание машин». По сюжету вечно непонимающие друг друга супруги оказываются в механических телах андроидов-экскурсоводов, а разумные машины просыпаются в органических телах людей. Ну и понеслась у них любовь-морковь! Машины меняться обратно совершенно не настроены.

Фильм поднимает проблему воспитания детей в век гаджетов и высоких технологий. В нем также снялись Денис Парамонов, Андрей Ургант, Кирилл Козаков, Алина Булынко, Анна Пескова и другие актеры.

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Премьера в российских кинотеатрах запланирована на 30 марта 2023 года.

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